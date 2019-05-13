Иван Телегин: гол австрийцам? Ковальчук все классно сделал, отдал передачу

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России разгромила команду Австрии со счетом 5:0. Российский нападающий Иван Телегин, забросивший одну шайбу, поделился впечатлениями от дебютной игры на турнире.

"Гол? Илья Ковальчук все классно сделал, отдал передачу. Мне осталось только исполнить, – приводит слова Телегина пресс-служба ФХР. – Как вкатился? Были ощущения, что немного замерз. Был перерыв, чтобы разбежаться, разогреться, растянуться".

Напомним, сборная России с шестью очками занимает третье место в группе В. В следующем матче подопечные Ильи Воробьева в воскресенье, 13 мая сыграют с командой Чехии.