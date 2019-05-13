Виктор Гончаренко: могли сыграть смелее, вместо этого ждали, что предложит "Зенит"

В матче 28-го тура российской премьер-лиги ЦСКА в Санкт-Петербурге проиграл местному "Зениту" со счетом 1:3. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота".

Напомним, "Зенит", досрочно ставший чемпионом страны, увеличил количество очков до 61, а ЦСКА расположился на пятой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре армейцы 18 мая примут грозненский "Ахмат".