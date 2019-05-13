Президента Литвы изберут во втором туре

В ходе состоявшихся в минувшее воскресенье, 12 мая, выборов президента Литвы ни одному из девяти претендентов на высший государственный пост не удалось заручиться поддержкой более 50 процентов избирателей, а это значит, что через две недели предстоит второй тур голосования, в который проходят два лидера первого этапа.

В соответствии с обнародованными в ночь на понедельник предварительными данными избиркома, экономист Гитанас Науседа набирает 31,18 процента голосов, экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните — 27,16 процента. По оценке экспертов, шансы на победу во втором туре Науседы и Шимоните примерно равны, передает ТАСС.

Баллотировавшийся на пост президента премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, занимающий третью строчку по итогам голосования, уже признал свое поражение и заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства страны. Как считают специалисты, он был одним из наиболее успешных за последнее десятилетие руководителей кабинета министров, обеспечившим стабильный экономический рост Литвы.

Одновременно с выборами главы государства в Литве проходили референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15 процентов депутатского корпуса в парламенте. По данным избиркома, скорее всего, референдум о сокращении числа депутатов, будет признан несостоявшимся, так как в нем приняли участие менее половины избирателей. Вопрос признания референдума о двойном гражданстве пока остается открытым, идет подсчет голосов.