Жан-Люк Меланшон призвал Евросоюз прекратить нагнетать антироссийские настроения

Французский политик Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить антироссийскую истерию. Глава партии "Непокорившаяся Франция" призывает ЕС изменить политику по отношению к НАТО и на предстоящих выборах в Европарламент голосовать за тех депутатов, которые не станут усиливать давление на Москву.

Меланшон также предостерёг Европу от идеи принять в НАТО Грузию и Украину, сообщает телеканал "Россия 24". Эту задумку политик назвал глупой провокацией и напомнил, что Европа не заинтересована в "наращивании напряженности" в отношениях с Россией.