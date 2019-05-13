Российский пилот Роберт Шварцман выиграл гонку в Барселоне

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман завоевал победу в первой гонке сезона престижного молодёжного чемпионата "Формула 3", этап которого прошёл в испанской Барселоне.

Накануне россиянин стал лучшим в квалификации и завоевал поул-позицию, что позволило ему стартовать первым среди 30 пилотов со всего мира. Уступив в самом начале гонки своему напарнику по команде, Роберт встретил клетчатый флаг вторым. Но после штрафа, который судьи назначили лидеру, гонщик SMP Racing поднялся на высшую ступень пьедестала почёта.