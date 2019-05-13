Мостранспорт настоятельно рекомендует не пользоваться личным транспортом в столице из-за грозы

Пересесть с личного транспорта — на общественный. С таким призывом к гостям и жителям российской столицы обратился Мостранспорт. По данным ведомства, в Москве в понедельник будет гроза и сильный ветер. Действует желтый уровень погодной угрозы.

Если отказаться от личного транспорта никак не получится, нужно оставлять его подальше от деревьев и шатких конструкций. Из-за грозы на прошлой неделе — пострадали 12 человек, напоминает телеканал "Россия 24".