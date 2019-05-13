Определились полуфинальные пары плей-офф НБА

В седьмом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" на домашней площадке обыграл "Филадельфию Сиксерс" (92:90) и вышел в полуфинал турнира.

Победу "Торонто" принес Кавай Леонард, заработавший два очка своим броском на последних секундах встречи. Помимо этого, Леонард записал на свой счет 41 очко и 8 подборов.

В полуфинале плей-офф НБА "Рэпторс" сыграют с "Милуоки Бакс", который выбил из турнира "Бостон Селтикс" (4:1 – в серии). Во втором полуфинальном поединке встретятся "Голден Стэйт" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".