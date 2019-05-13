Землетрясение на панамо-костариканской границе: есть пострадавшие

В результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в воскресенье, 12 мая, в Панаме на границе с Коста-Рикой, пострадали, как минимум, пять человек.

По информации Национальной системы гражданской защиты Панамы, среди пострадавших двое детей в возрасте семи и восьми лет, 17-летний подросток и женщины 37 и 98 лет. Полностью разрушены два жилых дома, еще два – частично, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано на территории Коста-Рики недалеко от границы с Панамой. Эпицентр подземных толчков находился в 201 километре к юго-востоку от столицы Коста-Рики, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.