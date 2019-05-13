Глава МИД Сербии обвинил Запад в давлении на страну

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией. Об этом в интервью телеканала RT заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, Запад в открытую применяет политику двойных стандартов по любому поводу – будь то введение безвизового режима Сербии с другими странами или соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Но больше всего, подчеркнул Дачич, Запад не устраивает то, что Сербия начала прокладывать 400 километров российского газопровода "Турецкий поток". Из-за этого политическое давление на Белград возрастает, отмечает телеканал "Россия 24". Однако, кроме России, голубое топливо Сербии никто не предлагает.