Французам надоедает бунтовать

Большинство французов не поддерживают движение "желтых жилетов". Об этом заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, жители страны устали от субботних протестов, которые сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и насилием. Люди хотят работать и отдыхать в мирной обстановке, отмечает телеканал "Россия 24".

На прошлой неделе манифестации "жёлтых жилетов" стали самыми малочисленными с ноября. По данным МВД республики, по всей стране на митинги вышли менее 19 тысяч человек.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября. Изначально они выступали против повышения цен на топливо, затем стали требовать отставки президента Макрона.