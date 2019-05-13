Даниил Квят: мы претендовали на седьмое место, но потеряли время на пит-стопе

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Испании, где он занял девятое место. Россиянин мог финишировать выше, если бы не заминка во время пит-стопа.

"Гонка была веселой, сегодня происходило много событий, много обгонов, например, я опередил обе машины "Хаас" на трассе, а также Кими, Риккардо, и считаю, что мы с командой выступили неплохо, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Также, вероятно, был момент некоторого недопонимания – я точно не знаю, что произошло, но мы потеряли много времени на пит-стопе, потому что шины, к сожалению, не были готовы".

Квят заявил, что он мог претендовать на седьмое место, если бы не заминка на пит-стопе: "мы должны разобраться в случившемся, что мы обязательно сделаем. Понятно, что я всегда стремлюсь показать максимально возможный результат, а сегодня мы немного до него не дотянули".