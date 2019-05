Три африканских футболиста разделили "Золотую бутсу" английской премьер-лиги

В воскресенье, 12 мая состоялись все матчи заключительного тура английской премьер-лиги. Чемпионом Англии второй год подряд стал "Манчестер Сити", несмотря на это, никто из подопечных Хосепа Гвардиолы не смог заполучить индивидуальные награды турнира.

Впервые с 1999 года звание лучшего бомбардира разделили сразу три футболиста – по 22 мяча забили игроки "Ливерпуля" Садьо Мане и Мохамед Салах, а также форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Примечательно, что все три обладателя "Золотой бутсы" АПЛ представители Африки. Обамеянг – габонец, Мане – сенегалец, Салах – египтянин.

