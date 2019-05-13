Майк Помпео отменил визит в Москву

Пожелавший остаться неизвестным источник в Госдепартаменте США сообщил агентству Reuters, что Государственный секретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, 13 мая. При этом он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая.

Вместо Москвы глава американского внешнеполитического ведомства в понедельник прибудет в Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг Ирана с представителями Евросоюза, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, планировалось, что Майк Помпео прибудет в Москву в понедельник, свой визит в Россию он должен был начать со встречи с коллективом посольства США, после чего планировал встретиться с работающими в России американскими бизнес-лидерами и участниками программ образовательных обменов. Далее Госсекретарь США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а во второй половине дня вторника — приехать в Сочи, где были запланированы его переговоры с Сергеем Лавровым. Кремль не исключал, что в Сочи Майка Помпео примет и президент России Владимир Путин.