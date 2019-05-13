Выборы в Литве: кто бы ни стал президентом, политика в отношении России не изменится
Литва пока не выбрала нового президента, через две недели пройдет второй тур. Накануне в первом туре ни один из девяти кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Как сообщает избирком, теперь за пост литовского лидера борются два претендента.
В штабе Ингриды Шимоните уже готовились расходиться по домам, во время подсчета голосов она стабильно занимала третью строчку. В последний момент все решили два процента.
"Я думаю, что главное мое послание во втором раунде будет заключаться в том, что независимо от результатов первого тура, нам все еще необходимо рассмотреть те вещи, которые важны не только крупным городам нашей страны, но также затрагивают интересы небольших городов и регионов", — заявила Ингрида Шимоните, министр финансов Литвы в 2009-2012 годах, кандидат на пост президента Литвы от консервативной партии.
Шимоните называют второй Далей Грибаускайте. Она представляет ту же консервативную правоцентристкую партию, что когда-то поддержала и нынешнего президента. И риторику, особенно в отношении России, Шимоните оставит прежней. В политике у кандидата большой опыт — она занимала должность министра финансов, была зампредом Банка Литвы.
"Я думаю, что у нас очень хорошие шансы продолжить свою работу, и, вероятно, стоит подчеркнуть всю важность посещения муниципалитетов. Мы хотели за последние несколько месяцев посетить все муниципалитеты, но нам удалось побывать только в 50 или 60, и мы бы хотели обойти все остальные", — сообщил кандидат на пост президента Гитанас Науседа.
Науседа набрал больше тридцати процентов голосов. На выборы он пошел как кандидат беспартийный, но по факту, как говорят эксперты, также представляет интересы партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", той же, что выдвинула Шимоните. Последние 10 лет Науседа занимал пост советника президента шведского банка SEB.
"Отношение консервативной партии Литвы к позиции России на внешней арене крайне отрицательное. С учетом того, что именно эти два кандидата являются лидерами гонки, и если кто-то из них, особенно Шимоните, станет президентом страны, то ожидать каких-то изменений в отношениях между Литвой и Россией вообще не стоит", — считает политолог Вадим Воловой.
Избиратели на выходе из участков так говорят об отношениях Литвы и России:
- Со всеми соседями надо дружить, вне зависимости от того Россия это или другая страна. Мы же никуда отсюда не уйдем, правильно? Соседи есть какие есть.
- У Литвы нет добрососедских отношений ни с одной страной по соседству. Поэтому при новом президенте, конечно, все равно будут какие-то подвижки.
Но есть и те, кто верит в некую угрозу с Востока:
- Я не хочу подымать бюджет на оборону. А вы как думаете? Его поднимают только при необходимости.
Кандидат, который занял третью позицию, — Саулюс Сквернялис, премьер-министр и глава партии Союз зеленых и крестьян. В начале своей президентской кампании он было высказался за налаживание отношений с Россией хотя бы на нижнем уровне, но после критики и падения рейтинга быстро скорректировал свою позицию.
"Мы в НАТО" — такие слоганы можно встретить в центре Вильнюса. Литва широко отмечает в этом году 15-летие вступления в Альянс. Президент страны здесь хоть и является главнокомандующим армии, а также формирует внешнюю политику, но на этих направлениях курс Литвы и так понятен.
Премьер-министр Сквернялис заявил, что подает в отставку, а его партия выходит из правящей коалиции. Это означает, что не исключены теперь и досрочные парламентские выборы.
Главная интрига президентской гонки позади. Оставшиеся два кандидата придерживаются похожих консервативных правых взглядов. Окончательный выбор жителям Литвы предстоит сделать 26 мая.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Вооруженный школьник попытался взять заложников
- СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100
- Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
- Часть пепла Доренко развеют над Крымом
- Следующие длинные выходные будут только через полгода
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для "Евровидения"
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Гимнастерка, пилотка и трусы: танцевальный скандал с женой экс-депутата Яковлева
- Поиски туристов, пропавших в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца
- "У меня есть факты": дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной
- Миллионерша из трущоб: Netflix снимет сериал об осужденной в Америке дочери российского дальнобойщика
- Отдых с последствиями: чем для буйных отдыхающих закончились майские праздники. Видео
Телеканал "Россия"
-
Большое кино в праздники на телеканале "Россия"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Торговые войны: США вводят новые тарифы для Китая еще на $300 млрд
- 7 главных событий недели в экономике
- Два саудовских нефтяных танкера подверглись нападению в водах ОАЭ
- Рубль. Почему шансы на укрепление крайне велики
- Топ-10 самых счастливых стран мира
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
5 мифов о свинине, в которые пора перестать верить
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Путин: российский народ чтит поколение победителей
- В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было
- Ливень и град: улицы Екатеринбурга превратились в реки
Вести-Москва
-
Долгожданный подарок ко Дню Победы: в доме ветерана установили пандус
- Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно
- Сотня новых соседей: на Волхонке жильцы делят дом сразу с несколькими хостелами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом