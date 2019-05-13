Конте согласился возглавить "Интер"

Бывший тренер сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте дал согласие возглавить миланский "Интер". Конте заменит на этом посту Лучано Спаллетти.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", переговоры клуба и тренера прошли успешно. Антонио Конте согласился возглавить клуб летом. Остались согласовать некоторые детали договора.Контракт будет рассчитан до лета 2023 года.

Антонио Конте трижды приводил "Ювентус" к чемпионскому титулу. Также он возглавлял сборную Италии на чемпионате Европы 2016, а в сезоне 2016/17 выиграл с "Челси" английскую премьер-лигу.