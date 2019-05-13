Косатки и белухи из Средней бухты смогут вернуться на свободу летом. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко. Ситуацию с животными обсуждали накануне, 12 мая, на заседании специальной межведомственной группы Минприроды России.

Сейчас в центре адаптации содержатся десять косаток и 87 белух, напоминает ГТРК "Владивосток". Как сообщила пресс-служба губернатора, в данное время власти Приморья ожидают, какое окончательное решение будет принято специалистами из ВНИРО и ТИНРО, а также учеными и сотрудниками учреждений, работающих с морскими обитателями. Как только ученые озвучат свое мнение, власти Приморья готовы оказать всю необходимую помощь в скорейшем возвращении зверей в дикую природу.

Как известно, в марте 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по вопросам сохранения животных, был создан реабилитационный центр. Межведомственная экспертная группа по охране морских млекопитающих Минприроды России осмотрела всех находящихся в бухте животных. Ученые постоянно контролировали состояние белух и косаток. Сейчас обсуждается способ выпуска морских обитателей из вольеров.