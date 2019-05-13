Мария Шарапова опустилась на семь строчек в рейтинге теннисистов

Опубликован еженедельный рейтинг теннисистов. Мария Шарапова опустилась на семь строчек и теперь занимает 35 место.

В настоящее время Мария восстанавливается от травмы плеча и не участвует в турнирах. В последний раз она выходила на корт в конце января. Столь длительная пауза не могла не сказаться на рейтинге Шараповой. В списке ВТА она переместилась с 28 на 35 место. Первой ракеткой мира осталась японка Наоми Осака. Румынка Симона Халеп поднялась с третьего места на второе. На третью строчку переместилась немка Ангелика Кербер.

Дарья Касаткина осталась на 21 позиции. Анастасия Павлюченкова опустилась на строчку вниз и занимает 36 место. Екатерина Александрова – 58-я в списке ВТА.