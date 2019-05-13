Вратарь сборной Чехии Францоуз не сыграет с россиянами

Известный по выступлениям за "Трактор" вратарь Павел Францоуз не поможет сборной Чехии в игре с российской командой. Также пропустит встречу нападающий Радек Факса, у которого повреждено плечо.

Тренерский штаб сборной Чехии решил доверить место в воротах Патрику Бартошаку. Вторым вратарем будет заявлен Шимон Грубец. Павел Францоуз, пропустивший нескоько тренировок, не сможет помочь чехам.

Матч сборных России и Чехии пройдет в понедельник в Братиславе начала встречи в 17.15. Российские и чешские хоккеисты одержали по две победы и набрали по 6 очков.