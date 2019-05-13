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Катастрофа в Шереметьеве 1 час назад
Авиакатастрофа в Шереметьеве: ДНК-пробы взяты у родственников всех погибших
Процедура опознания тел жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево пока не завершена, она займет около месяца.
Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, на данный момент завершена процедура взятия проб ДНК у родственников всех погибших. Сейчас начинается анализ проб, который займет около месяца.
Вместе с тем ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что все тела идентифицированы. В настоящее время проводится оформление экспертных заключений.
"Суперджет", принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Вскоре после взлета экипаж запросил экстренную посадку. При приземлении у самолета подломились шасси, которые пробили бак с топливом. Самолет загорелся.
Хвост выгорел дотла, от "Суперджета" осталась только носовая часть. У людей, сидевших в хвостовой части, шансов на спасение практически не было: они практически сразу потеряли сознание, надышавшись продуктами горения, и даже не успели расстегнуть ремни. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Основные версии крушения – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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