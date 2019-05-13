В Приморье подростки спасли тонущего дайвера

Пьяный житель Приморья едва не ушел на дно во время пробного заплыва в заливе Находка. На берег аквалангиста в гидрокостюме вытащили подростки, они же оказали первую помощь наглотавшемуся воды мужчине.

Инцидент произошел днем 12 мая в бухте у горы Сестра в Находке. Двое подростков катались по песку на квадроциклах, когда увидели барахтавшегося в 20 метрах от берега мужчину. Он то и дело уходил под воду, а потому не мог громко позвать на помощь. Друзья бросились в воду и вытащили его на берег, после чего сделали мужчине непрямой массаж сердца и выгнали воду из лёгких.

Представитель Находкинского отделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС рассказал РИА Новости, что облаченный в гидрокостюм дайвер был пьян. Спасателей на место не вызывали, потому как в чувство пловца привели сами подростки.

Эта новость не оставила равнодушными жителей Находки.

"Вот это мужской поступок! Браво! Когда понимаешь, что у нас есть неравнодушные люди, жить становится легче", "Огромное спасибо родителям за сыновей! А самим им море благодарности и гордости", "Горжусь, что живу в одно время с такими людьми!" — отреагировали они в соцсетях.