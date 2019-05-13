Заправщик дважды прокатился на капоте из-за 38 литров бензина. Видео

В Торжке сотрудник автозаправочной станции не дал скрыться похитителю 38 литров бензина без оплаты, встав на пути легковушки и даже пару раз прокатившись на капоте машины.

Инцидент произошел в субботу вечером, 11 мая: на заправку подъехал Ford Focus, за рулем которого находилась женщина. Она пошла к кассиру, однако не оплатила залитый бензин.

Мужчина находившийся в салоне легковушки, пересел на водительское сидение и попытался скрыться. Заправщик встал на пути нарушителя, однако хулигана это не остановило — автомобиль двинулся вперед с человеком на капоте, остановился, а затем снова тронулся и выехал вместе с оседлавшим его сотрудником на дорогу общего пользования.

Позже директор станции рассказал изданию "ТИА", что машина проехала таким небезопасным образом не менее 150 метров, после чего ее удалось остановить.

Вскоре прибыли вызванные сотрудниками АЗС полицейские, после чего женщина все-таки оплатила залитый бензин и была отправлена вместе с мужчиной на медицинское освидетельствование, поскольку оба имели признаки опьянения. Ford Focus был отправлен на спецстоянку.