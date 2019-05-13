Разин пригласил брата Кокорина в "Ласковый май"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин намерен пригласить брата футболиста Александра Кокорина Кирилла стать участником коллектива после освобождения из мест лишения свободы, передает РИА Новости.

Как сообщалось, ранее суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий​​​.

"Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень. Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться", — сказал Разин.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы.

По данным следствия, сначала на улице они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, после чего в кафе напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин попытался успокоить молодых людей, но получил удар по лицу от Мамаева.