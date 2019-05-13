Появилось видео аварийной посадки самолета в Чехии

В минувшую субботу, 11 мая, самолет Piper PA-28-180 Cherokee C совершил аварийную посадку на поле аэродрома в районе чешского города Пршибрам, расположенного к юго-западу от Праги.

Как сообщает пресс-служба чешской полиции, воздушное судно, на борту которого находились четыре человека, выполняло обзорный полет. Сразу после взлета пилот доложил диспетчеру о неисправности шасси, которое сломалось и повредило закрылок.

Около полутора часов Piper кружил в районе аэропорта. За это время сотрудники экстренных служб расположились в районе полосы, подготовив ее к экстренной посадке.

ВПП была покрыто пеной, в готовности находились пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи.

К счастью, приземление прошло успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в минувшее воскресенье, 12 мая, в международном аэропорту Мандалая благополучно приземлился авиалайнер Embraer ERJ-190LR национальной авиакомпании Мьянмы, на борту которого находилось 89 человек – инцидент сняли на видео очевидцы.

Ранее, 5 мая, в аэропорту Шереметьево после посадки вспыхнул Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота". В результате трагических события погиб 41 человек.