Пенза готовится принять первенство России по плаванию среди юниоров

Пенза примет первенство страны по плаванию среди юниоров. Соревнования пройдут с 15 по 18 мая на базе Дворца водного спорта "Сура". Как передает ГТРК "Пенза", область на соревнованиях представят 15 спортсменов.

В рамках состязаний планируется разыграть медали в 17 видах программы и в эстафетах. В пресс-службе областного Минспорта сообщили, что в соревнованиях примут участие юниоры 2001-2002 годов рождения и юниорки 2002-2004 годов рождения в составе спортивных сборных команд регионов страны, которые сформированны по итогам чемпионатов и первенств федеральных округов. А также по итогам других официальных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России на 2019 год. Церемония открытия намечена вторую половину дня 15 мая.