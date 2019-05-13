Семин хочет видеть в "Локомотиве" Еременко

Полузащитник Роман Еременко может продолжить карьеру в московском "Локомотиве". В приходе 32-летнего футболиста заинтересован главный тренер москвичей Юрий Семин.

По информации газеты "Спорт-Экспресс", Юрий Семин хотел бы, чтобы Еременко летом присоединился к "Локомотиву". Наставник "железнодорожников" видит в Романе замену португальцу Мануэлу Фернандешу, который в ближайшее время покинет столичный коллектив.

Первую часть сезона Еременко провел в московском "Спартаке", а зимой он перебрался в "Ростов". Ранее бывший игрок сборной Финляндии и ЦСКА отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

