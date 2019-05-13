Игрок НБА получил стулом по голове от русскоязычных посетителей латвийского клуба

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристап Порзингис подрался с болельщиками в ночном клубе латвийского Лиепая, сообщает Delfi.lv. Посетители сняли на видео развязку конфликта.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 11 мая, в клубе Cukurfabrik. О причинах конфликта остается только догадываться, сам спортсмен утверждает, что на него напали со спины.

"Он ударил и зажал меня, но я вырвался и дал сдачу. Начался кавардак, один из мужчин бросил в меня стул и попал мне по голове", — отметил Порзингис.

Противников вывели на улицу охранники клуба, где они и продолжили выяснять отношения. В частности, напиравший баскетболист с рассеченной бровью пообещал отправить "обратно в Россию" своего оппонента.

Ряд западных СМИ сообщили, что Порзингиса избили российские болельщики, обидевшиеся на его неожиданный переход из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас Маверикс", однако местные издания уточняют, что в стычке участвовали русскоговорящие местные жители, а к спорту она имела мало отношения — не исключено, что стычка произошла из-за девушки.

"У меня было залито кровью лицо, и я немного повредил руку, но все будет хорошо", — заверил болельщиков 23-летний баскетболист, чей рост составляет 221 сантиметр.

К моменту приезда полицейских конфликт был исчерпан, так что обошлось без задержаний. Тем не менее, "Даллас Маверикс" проводит расследование в связи с нападением на своего игрока.

В конце марта Порзингис попал под подозрение в изнасиловании — заявление на него подала бывшая соседка, целый год хранившая молчание.