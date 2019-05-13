СКР: идентифицированы 40 погибших в авиакатастрофе SSJ-100

Идентификация 40 погибших в результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершена. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По словам представителя СК Светланы Петренко, продолжаются работы по идентификации еще одного погибшего – гражданина США.

По факту аварийной посадки самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи допросили сотрудников "Аэрофлота" и аэропорта Шереметьево. Также были проведены выемки документов.



Вечером 5 мая "Суперджет" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево через 28 минут после взлета. При приземлении лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу, пробил топливный бак и загорелся. В результате погиб 41 человек, 37 удалось спастись.

За последнюю неделю с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошло сразу несколько инцидентов. Так, лайнер "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Москва – Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причины не сообщаются. Ранее авиакомпания отменила десять парных рейсов в Минеральные воды, Тюмень, Астрахань и другие города, которые должны были выполнять "Суперджеты". 8 мая в Шереметьеве вылет Sukhoi Superjet 100 в Ригу отложили на несколько часов из-за запаха гари на борту. Еще один рейс "Аэрофлота" в Минск был задержан из-за мелких технических неполадок.