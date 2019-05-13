Защитник Блажиевский не сыграет на чемпионате мира

Защитник Артем Блажиевский не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею. Защитник ЦСКА уже покинул расположение национальной команды.

До последнего времени в заявке сборной России оставалась одна вакансия, на которое претендовали два защитника – Артем Блажиевский и Артем Зуб. Пере игрой со сборной Чехии тренерский штаб принял решение в пользу олимпийского чемпиона Зуба. В ближайшее время он будет внесен в заявку.

"Штаб сборной благодарит Артема Блажиевского за работу в сезоне в сборной России, желает хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на него в дальнейшем", — говорится в официально сообщении Федерации хоккея России.