Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

В Казани вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток взял в заложники учительницу и одноклассников. В кабинете он их удерживал около часа, после чего сдался полицейским.

Инцидент, по данным "Казанского репортера", произошел на третьем уроке в гимназии №7 на улице Адоратского. Семнадцатилетний школьник немного опоздал на урок, а когда зашел в кабинет русского языка, сел не на свое место, а за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. По предварительным данным, в тот момент в помещении находились 12 его одноклассников и преподаватель.

Одна из школьниц через мессенджер сообщила о произошедшем своей маме, а та уже дозвонилась до полицейских — вызов поступил в 10:54. Менее чем через час, в 11:40, злоумышленник сдался, так и не выдвинув никаких требований.

В результате инцидента никто из школьников не пострадал, а вот у учительницы стало плохо с сердцем, ее доставили в больницу.

О мотивах 17-летнего школьника ничего не сообщается, занятия в гимназии отменены, на месте работают следователи.