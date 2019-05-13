Ростовская область попрощается с аналоговым телевидением 3 июня

Ростовская область прощается с аналоговым телевидением. Эпохальное событие произойдет 3 июня. В числе 57 регионов России донской край перейдет на "цифру", сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Телевизоры большинства жителей уже автоматически перешли на новые стандарты, так что для их владельцев изменение приема телевизионного сигнала отразится лишь на улучшении качества изображения. Это относится к телевизионным аппаратам, которые изготовлены не более пяти лет назад. Остальным зрителям необходимо успеть за оставшееся время приобрести цифровую приставку.

Теперь на экранах всех телевизоров можно будет посмотреть двадцать каналов. По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, край технически и технологически готов к переходу на "цифру". Еще в декабре 2017 года были полностью оборудованы все передающие станции.