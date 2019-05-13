Перед Сочи Помпео поедет в Брюссель

Госсекретарь США Майк Помпео на пути в Сочи сделает остановку в Брюсселе. В москву он не полетит, сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

В Брюсселе Помпео собирается обсудить с европейскими союзниками недавние действия Ирана, передает "Интерфакс".

В мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран прекращает выполнять обязательства по двум пунктам Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

В Сочи Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.