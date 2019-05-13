Четыре машины сгорели в Новой Москве: авто взорвалось во время ремонта

В Новой Москве разбираются в причинах крупного пожара — в одном из дворов в Ватутинках сгорели сразу несколько автомобилей. Один из них мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

Видео из окна квартиры: в клубах дыма и не разберешь, какой автомобиль вспыхнул первый. Пламя, кажется, охватило три или четыре машины и может перекинуться на соседние. Еще несколько секунд — и мощный хлопок.

- Взрыв!

Кто-то из владельцев припаркованных рядом машин на свой страх и риск пытается спасти еще неохваченные огнем автомобили. Мужчина заскакивает в салон с пассажирской двери, пересаживается за руль и дает по газам.

Спасатели приехали быстро. Потушили машины и даже вызвали медицинский вертолет. Но помощь никому не понадобилась.

О силе взрыва можно судить по фрагментам, которые остались на месте пожарища — у одной из машин вырвало крышу. Чудом никто не пострадал, ведь в выходной день на площадке было много детей.

Очевидцев пожара — полный двор. Все говорят, что огонь вспыхнул в белом авто. Его хозяин в этот момент был рядом.

"Он ремонтировал машину. У него сдетонировало что-то. Задымилось. Сначала был пожар, а потом взрыв", — рассказывает очевидец Андрей Шпадырев.

Хозяин утверждает, что машина вспыхнула из-за технической неисправности. Шамхан купил ее четыре дня назад. Показать документы, впрочем, не может. Сгорели вместе с паспортом и телефоном.

"Бензонасос замкнуло сначала, пожар пошел, а дальше взорвалось", — объясняет автовладелец Шамхан Гантемиров.

Возможно, в машине действительно закоротила проводка. Но почему тогда прогремел взрыв? Свидетели утверждают, что автомобиль был переделан под газ.

"Скорее всего, причиной стала неисправность в газовом оборудовании. Потому что все прекрасно знают, где и как это ставится. Все экономят. И, соответственно, проверки не делаются", — считает очевидец Андрей Сарафанов.

Сгоревшие машины восстановлению не подлежат. Главный вопрос, заплатят ли автовладельцам страховку.