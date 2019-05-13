Александр Емельяненко избежал суда и штрафа

Борец смешанного стиля Александр Емельяненко не будет привлекаться к суду в связи с задержанием в прошлое воскресенье. Кроме того, Емельяненко не будет оштрафован за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Как сообщил адвокат спортсмена, Александр Емельяненко не распивал спиртных напитков, а находился рядом с людьми, занимавшимися этим. Емельяненко был задержан по ошибке, и вскоре был выпущен из полицейского участка. Не был составлен и протокол задержания.

Как сообщил "Спорт-Экспресс" адвокат Емельяненко Кахабер Долбадзе, никаких нарушений его починенный не совершал, стало быть и нет оснований для штрафа и тем более суда. Единственной причиной задержания Александра стала бутылка, находившаяся в руке спортсмена.