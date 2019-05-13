Ранил семерых: на Ставрополье пьяный мужчина стрелял по компании с детьми

Пальбе предшествовала ссора из-за малозначительного повода. Обидевшись, мужчина сходил за ружьем и сделал не менее 10 выстрелов охотничьей дробью.

Инцидент произошел вечером 10 мая в Предгорном районе. Ссоре предшествовало совместно распитие спиртных напитков. Под их воздействием мужчина стрелял, не особенно разбирая, куда, и ранил пятерых взрослых и двух детей родившихся в 2009 и 2015 годах.

По информации Следственного комитета по Ставропольскому краю, жизням пострадавших сейчас ничего не угрожает благодаря своевременному и квалифицированному медицинскому вмешательству.

Нарушитель был оперативно задержан полицейскими. Сегодня, 13 мая, подозреваемый по решению суда заключен под стражу, ему грозит уголовное преследование по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".