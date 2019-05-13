Наглый заезд по Тверской: мажор устроил гонки по перекрытым перед парадом улицам

Полиция выясняет обстоятельства гоночных заездов, которые устроил по столичным улицам 24-летний москвич во время майских праздников. Видео со своим экстремальным вождением он выкладывал в Интернет. Гонщик носился по МКАДу со скоростью 280 километров час, а во время подготовки к Параду Победы выехал на перекрытую Тверскую навстречу военной технике.

Перед ним расступаются автоинспекторы и свободны все дороги — даже те, которые специально перекрыли для Парада Победы. По Большой Никитской, минуя вся кордоны, он выезжает на Моховую. Красный сигнал светофора не помеха, когда есть спецпропуск.

- Всех с праздником, ребят!

Дальше скоростной заезд на автомобиле Mercedes по пустой Тверской. По двум сплошным он мчит навстречу военной технике. Торопится. Нужно успеть занять место рядом с ветеранами. На трибуну у него тоже спецприглашение.

- Вот и завершился Парад Победы, все прошло благополучно.

За рулем Mercedes был 24-летний Максим Головинов. Он сам выложил эти видеозаписи в свой Instagram. Хвастался перед подписчиками. При чем заезды по встречке, судя по всему, стали для него традиционным развлечением — еще один заезд по перекрытым улицам Головинов снял ровно год назад.

Но желание показать себя у мажора на Mercedes возникает не только на пустых улицах. Это уже оживленный МКАД — здесь он устроил экстремальные заезд на скорости в 280 километров в час.

Он охотно позирует со снайперскими винтовками, дробовиками и автоматами.

Максим Головинов — предприниматель. У него свое производство бутилированной воды. Любит дорогие машины, яхты, мотоциклы и хищников. Уверяет, что никаких правил не нарушал.

- Все по правилам, пропуск выдан, нигде там ничего не нарушал. Никаких вопросов не должно быть ни у кого.

- На видео видно, что вы на встречную полосу выезжаете, пересекаете две сплошные.

- Может быть ракурс такой неправильный, но я никуда не выезжал.

Наглым заездом по Тверской уже заинтересовались полицейские. Они проверят, нарушал ли любитель Instagram правила дорожного движения, но и насколько законно был выдан спецпропуск.