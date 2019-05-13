"Начал громко рыдать": на захват заложников школьника могла толкнуть неразделенная любовь
Взявший в заложники одноклассников 17-летний школьник из Казани расплакался перед задержанием. Оружие он, как отмечают очевидцы, сложил сам, но так и не встал с учительского кресла.
Искандер, как следует из рассказа десятиклассников гимназии №7, в понедельник пропустил первые два урока, а на третий опоздал примерно на три минуты. В дверях он попытался объяснить учительнице по русскому языку Татьяне Мухиной, что у него есть справка, но та просто предложила ему пройти на место и выполнять задания, а не заниматься доказательством своей правоты. После этого подросток достал из рюкзака пистолет и направил его на преподавателя.
"Искандер, ты же хороший мальчик, зачем ты это делаешь?!" — увещевала его Татьяна Васильевна, но школьник занял ее кресло, а учительнице предложил проследовать в конец класса.
На протяжении почти 50 минут он то хватал пистолет, то бросал его на стол, но пристально следил за поведением одноклассников. После длительных уговоров Искандер отпустил девочек, сидевших за партами в третьем ряду.
"На первом и втором никого не отпускал. Уже полиция подъехала, они стояли в дверях и смотрели. Они его уговорили убрать пистолет, он достал нож, развернул его из салфеток, никому не подставлял его, но держал у себя. Потом не выдержал и просто начал рыдать прям громко, в этот момент он опустил руку с ножом, полиция обезвредила его", — цитирует Readovka слова школьницы Анны.
По ее словам, одноклассники далеко не сразу поняли, что происходит, первоначально они приняли произошедшее за "какой-то пранк". Никаких требований он не выдвигал, так что о мотивах поступка Искандера судить сложно. По некоторым данным, таким образом он пытался произвести впечатление на одноклассницу.
С подозреваемым в настоящее время беседуют следователи, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
Занятия в гимназии продолжаются.
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