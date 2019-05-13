Первый день "Факела": в Сочи начался корпоративный фестиваль "Газпрома"

К подножию Главного Кавказского хребта, чтобы показать свое искусство на сцене многофункционального концертного комплекса "Роза Холл", прибыли представители 39 "дочек" российского газового концерна.

Курорт "Роза Хутор" принимает более 1,6 тысячи участников и гостей фестиваля. И это не только творческие делегации из России, Белоруссии и Киргизии. Запланировано участие в мероприятиях гостей из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.

Первый корпоративный фестиваль "Факел" прошел в 2004 и 2005 годах. Зональные туры фестивалей дважды проходили в Оренбурге, также в качестве принимающих площадок выступали Югорск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Томск, Нижний Новгород, Астрахань, Белгород и Ханты-Мансийск. Заключительные туры фестиваля с 2006 по 2012 годы проходили в Геленджике. В 2013 году финал фестиваля состоялся в белорусском Витебске.

За пятнадцать лет "Факел" заметно вырос.

"Практика показала, существующие рамки по количеству дочерних предприятий, участников, скажем так, стабилизировались, – заметил о возможном росте популярного газпромовского проекта заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Роман Сахартов. – Однако мы с удовольствием встречаем здесь новых участников и гостей".

Идея проведения масштабного корпоративного фестиваля исходила от трудовых коллективов. Инициативу поддержало руководство компании, и в 2003 году появилось постановление правления ОАО "Газпром" об организации фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром".

Корпоративный фестиваль проводится по трехуровневой схеме. В ходе первого тура в дочерних предприятиях определяются лучшие исполнители. В рамках второго проводятся зональные фестивали (южная и северная зоны). Их победители участвуют в третьем – заключительном – туре.

Стартовавший 12 мая финал в истории фестиваля – восьмой. Организатором заключительного тура выступает ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

Дети (от 5 до 10 и от 11 до 16 лет включительно) и взрослые (от 17 лет и старше) выступят в номинациях "вокал", "хореография", "вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли", "эстрадно-цирковой и оригинальный жанр", "фольклор".

Жюри фестиваля представлено заслуженными деятелями искусства и культуры Российской Федерации. Его председатель – Александра Пермякова, народная артистка России, лауреат премии правительства РФ, член президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству, профессор, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

Церемония награждения лауреатов состоится 15 мая. На следующий день во время церемонии закрытия будут названы обладатели гран-при.