Ирина Гринева сбежала в актрисы из монастыря

Ирина Гринева говорит, что стала актрисой, воплотив мечту прабабушки и мамы, которые хотели, но под влиянием старших родственников не решились осуществить свою мечту.

После школы, собрав чемодан и четко решив, что в родную Казань не вернется, Ирина уехала покорять театральные вузы столицы, но везде провалилась.

Поступить удалось только в Ярославле, и то случайно. А на втором курсе Гринева вдруг решила уйти в монастырь.

Правда, признается актриса в "Судьбе человека", она представляла себе, что встретит там "всех святых", и будет с ними "вечерять и пить чаи", а реальная жизнь в монастыре оказалась куда сложнее.

Ирина сбежала оттуда и вернулась в актерской профессии, но помнила завет бабушки, которая советовала: "Ирочка, ищи жениха в церкви".

В юности, признается актриса, она мечтала встретить настоящего принца и даже написала список из десяти пунктов, которым должен был соответствовать ее суженый.

Первый муж актрисы – режиссер Андрей Звягинцев – большинству пунктов из этого списка не соответствовал. Однако они прожили вместе семь лет, и это, вспоминает Ирина, была большая любовь.

Брак, однако, распался, но Гринева говорит, что стала такой актрисой именно благодаря Звягинцеву.

"Верующего и богатого гения" Ирина встретила в 37. Фигурист Максим Шабалин сделал ей предложение уже на третий день знакомства, да и она сама сразу поняла знала, что Максим — ее судьба.

Они поженились и обвенчались, вскоре у них родился ребенок. Ирина признается: она только теперь поняла, как прекрасна жизнь, и что она много больше, чем сцена.

Какую детскую психологическую травму пережила Ирина? Что было в ее "невестином списке"? Соответствует ли Максим Шабалин этим требованиям, и почему она рассталась со Звягинцевым?

Об этом и не только актриса рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".