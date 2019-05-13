Полузащитник "Челси" Дринкуотер лишен водительских прав

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер лишен водительских прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде. 29 апреля футболист лондонского клуба стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Будучи нетрезвым Дэнни сидел за руль и врезался в другой автомобиль. Сам Дринкуотер, его спутница и водитель другой машины получили незначительные повреждения. Игрок отпущен под залог. Экспертиза подтвердила, что Дринкуотер, чья фамилия переводится с английского как "Пьющий воду", водой не ограничился.

Суд приговорил Дринкуотера к 70 часам общественно-полезных работ, а также лишил его прав управления транспортными средствами сроком на 20 месяцев. "Челси" в сою очередь намерен расторгнуть контракт с игроком. В нынешнем сезоне Дэнни не сыграл за "Челси" ни одного матча.