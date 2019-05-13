МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.

Подобные сообщения появились 18 апреля со ссылкой на лондонскую редакцию американского интернет-портала Buzzfeed News. Их содержание исчерпывается заголовком из местной газеты Times of Malta. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Мальтийские журналисты, не разбираясь, массово воспроизвели "инсинуации" американских журналистов. В качестве источника в новостях приведены высказывания анонимного мальтийского правительственного деятеля, написано в опровержении. Также в СМИ приводится содержание якобы перехваченной переписки российской дипломатической миссии с представителями мальтийской стороны и "сумбурный" набор сведений о функционировании российского посольства в Валлетте.

На Смоленской площади подчеркивают, что российская дипмиссия работает в Валлетте в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Отмечается, что российские дипломаты не принимают участия ни в каких секретных спецоперациях. От мальтийских властей в адрес российской стороны официальные комментарии пока не поступали.

МИД отмечает, что распространенная мальтийскими СМИ дезинформация — это пример непрофессионализма, антироссийская истерия, которая не отвечает интересам российско-мальтийского содружества.