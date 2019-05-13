Только без паники! Больница Ганнушкина приглашает на психиатрические тренинги

Московский департамент здравоохранения сообщил о том, что психиатрическая клиническая больница имени Ганнушкина запустила новый социально-ориентированный проект под названием "Только без паники!"

Он представляется собой интерактивные лекции, направленные на профилактику тревожных расстройств.

Занятия в рамках этого проекта бесплатные, а ведущие их московские специалисты помогут справиться с проблемами всем, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.

Первое занятие в рамках этого проекта пройдет 14 мая в Российской государственной библиотеке молодежи. Проводить их будут на регулярной основе раз в месяц, передает РИА Новости.

Главный врач больницы Ганнушкина Лариса Бурыгина рассказала, что на этих занятиях специалисты расскажут всем желающим о том, как распознать симптомы тревожного расстройства, что делать в таких ситуациях, и какие меры предпринять, чтобы панические приступы не повторялись в будущем.