Смена руководства в "Спартаке" может помешать аренде Промеса

Московский "Спартак" намеревался арендовать нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Но планам вернуть недавнего лидера может помешать смена руководства в московском клубе.

Как сообщает Sport24, Квинси Промес, ушедший из "Спартака" в "Севилью" в августе прошлого года, не смог заиграть в новом клубе в полную силу. Голландец был бы рад снова оказаться в "Спартака". Москвичи тоже хотели вернуть одного из лидеров команды.

Но в связи с предстоящим уходом из "Спартака" первого вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова, трансферный план москвичей был заморожен. Вернётся ли "Спартак" к идее возвращения Квинси станет известно после того, как будут назначены новые руководители.