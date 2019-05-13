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Выборы на Украине 1 час назад
Прогноз от Жириновского: кто на самом деле победил на Украине
Соединенным Штатам выгодно, чтобы на Украине начали разрываться нефтепроводы, которые принадлежат РФ. Это будет удар по Европе и славянскому миру. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Он уверен, что Киев важен Вашингтону исключительно как дестабилизирующий фактор.
По словам председателя ЛДПР, в славянском мире невозможна демократия западного образца: "Мы всегда шли своим путем, который нам позволял быть от Адриатики до Тихого океана. Когда мы пошли по пути западной демократии, то начинался развал. Югославия попыталась — Югославии нет, на ее землях господствуют косовские боевики, стоят натовские базы". Он отметил, что такая же судьба ждет Польшу и Украину, которые нужны Западу только как обслуживающий персонал.
"Порошенко проиграл. Он за пять лет совершил все плохие поступки. Экс-президент Украины пошел по принципу: больше сделаю для Запада, а Запад это оценит. Никогда этого не будет. Вы можете делать все, что угодно: лечь костьми, отдать все деньги и своих детей. Но они все равно будут не нужны. Им нужно пространство, земля и ее ресурсы", — подчеркнул Жириновский.
Политик считает, что США в отношении Украины уготовили роль искры, чтобы направить пожар в сторону России. "Свалить РФ киевский режим не может. Но он может напугать европейцев. Например, взорвать нефтепровод, идущий по Украине. Газа нет, нефти нет. Кто поможет? Дядя Сэм. Весь Евросоюз побежит к Америке за помощью", — констатировал лидер ЛДПР.
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