Федор Емельяненко приветствовал участников новой сборной России по ММА

Председатель Наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко пожелал бойцам новой сборной России по ММА, сформированную по итогам чемпионата России, удачи в подготовке к международным стартам.

"Финальные поединки чемпионата были напряженными и зрелищными. Все спортсмены молодцы! Теперь вы входите в дружную семью бойцов нашей национальной сборной! Знаю по себе, что эта большая честь, но вместе с тем и большая ответственность. Я желаю вам хорошей и качественной подготовки к международным чемпионатам и новых побед во славу России!", — заявил Федор Емельяненко.

"Чемпионат в столице потребовал огромных усилий. Считаю, что команда Союза отлично справилась со своей задачей, и все три соревновательных дня прошли очень организованно и слаженно!" – цитирует Емельяненко пресс-служба Союза ММА России.