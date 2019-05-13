Утки без пруда, жители без зоны отдыха: парк "Дубки" закрыли для посетителей

Парк "Дубки" на севере Москвы закрыли для посетителей. Местные жители на лето остаются без зеленого оазиса и любимого места отдыха. Почему масштабная реконструкция ведется без согласования и вопреки интересам людей?

Все, чей путь на работу лежит через парк "Дубки", сегодня уперлись в забор. Путь к метро перекрыт.

"Люди, которые выходили у метро "Тимирязевская" и шли к трамвайной остановке, пройдя до забора, упирались в закрытую сетку. Дети не могли попасть на детскую площадку, здесь стояло рыдание", — рассказывает наталья Галайка.

Парк закрыли на время реконструкции, хотя департамент капитального ремонта обещал этого не делать, а работы должны были вестись под контролем жителей района. Каким образом общественность теперь должна осуществлять контроль за строительством, непонятно. На территорию съемочную группу так и не пустили.

Парк "Дубки" уже давно больше напоминает строительную площадку, чем зону отдыха. Мамы с колясками были вынуждены лавировать между техникой и строительным ограждением. Утки у высушенного пруда с надеждой ждут, когда его наполнят водой.

- Ужасно! Погибнут утки. Они прилетели, потомство выведут, и куда им деваться? Им нужна вода, а деваться им некуда. Значит, на следующий год не будет уток.

Затянувшийся ремонт парка "Дубки" беспокоит жителей Тимирязевского района Москвы уже не первый месяц. Работы начались без согласования с людьми. Жители боятся, что после реконструкции, которую рабочие, судя по всему, перепутали с реставрацией, парк лишится большинства деревьев и краснокнижных растений.

- Не было согласовано с жителями. Никто нас не слушал на публичных слушаниях. Было без объяснения принято решение.

После нескольких репортажей подрядчик все-таки встретился с жителями и, казалось бы, пошел на диалог, но на самом деле рабочую группу так и не создали. Как контролируются работы- непонятно. Окончательного проекта никто не видел.

- Вы можете дать гарантию, что ни одно дерево не пострадает?

- Ну, это наша задача, тем более такой контроль будет от жителей.

Пока понятно, что жители большого района лишились основного места отдыха как минимум на лето.