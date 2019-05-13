Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова — филиал ПАО "Туполев". Ожидается, что глава государства ознакомится с производством и пообщается с рабочими.

Сопровождают президента вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Владимир Путин уже посещал завод в январе 2018 года и наблюдал там первый полет нового стратегического бомбардировщика Ту-160. Сейчас на предприятии идет масштабная модернизация, в том числе, реконструируется аэродромная база.

После осмотра предприятия президент вылетит в Сочи, где запланировано проведение совещание по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.