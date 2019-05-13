"Я не заметила!": в центре Екатеринбурга девушка опрокинула забор и залезла на дерево

Сегодня утром жители Екатеринбурга наблюдали загадочные события в сквере около театра драмы: хрупкая девушка повалила около 120 метров временного забора, установленного минувшей ночью вокруг сквера около театра драмы — на этом месте начинается стройка храма святой Екатерины.

Затем хулиганка залезла на дерево и устроила видеотрансляцию в Facebook. "Меня окружили мужчины, ну пять их где-то и грозятся с дерева стащить", — пожаловалась она.

Девушка, назвавшаяся в социальной сети Аленой Электрой Падерой Смышляевой, выразила удивление, что какие-то люди запрещают ей лазить по деревьям.

Позже ее задержали и увезли в полицейский участок, откуда Алена написала в свое оправдание: "Я не заметила забор! Я его просто раскачала, и он упал."

Пользователи в комментариях выразили предположение, что девушка лукавит и лишь притворяется простодушной, а на самом деле это своеобразный протест против постройки храма на месте сквера.

ИА "Znak", ссылаясь на опрос, проведенный фондом "Социум", сообщило, что положительно к строительству храма святой Екатерины относятся 41,1% местных жителей, против — 21,1%, остальные не имеют выраженного мнения по этой теме.