Подросток в коме: машина снесла пешехода под Воронежем. Видео

В Сети опубликованы кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшее воскресенье, 12 мая, в Рамонском районе Воронежской области на трассе А-134.

Автомобили остановились перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода, пытавшегося перейти проезжую часть.

Единственным исключением стал 55-летний житель Воронежа, находившийся за рулем автомобиля "Лада Гранта", по какой-то причине не придавший значения действиям остальных участников дорожного движения.

"Лада" продолжила движение по крайней левой полосе и буквально снесла человека, шедшего по "зебре".

Очевидцы вызвали на место ДТП полицию и медиков, и оказывали первую помощь пострадавшей до прибытия последних.

Один из свидетелей пытался избить мужчину, управлявшего "Грантой", однако его удалось остановить.

Как сообщают местные СМИ, сбитый пешеход – 15-летняя девочка, в настоящее время находится в больнице в состоянии комы.

Издание отмечает, что в ГИБДД уже пообещали в ближайшее время установить в районе места ДТП камеру фиксации нарушения и светодиодный мигающий светофор, а также дополнительные информационные знаки.