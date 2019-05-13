Турция проводит крупнейшие в своей истории морские учения

Учения военно-морских сил Турции стартовали в восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном морях – они продлятся до 25 мая.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали средства массовой информации республики, подчеркнув, что это самые крупные учения ВМС в истории страны.

В них принимают участие 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета и в общей сложности около 30 тысяч военнослужащих. ВМС будут отрабатывать различные варианты действий флота, в частности, в случае серьезного кризиса в регионе.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что учения, которые будут находиться в центре внимания всего мирового сообщества, предназначены для того, чтобы продемонстрировать решимость вооруженных сил страны защитить суверенитет и безопасность государства.