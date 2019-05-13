Путину в Казани показали новейшую авиатехнику

Владимир Путин 13 мая посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который является филиалом ПАО "Туполев". На данный момент это единственное предприятие, способное выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения.

Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода. Владимиру Путину показали модернизированные бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22.

Президент обратил внимание на вертолетную технику, которая производится в Татарстане. Путин поднялся на борт новейшего транспортер-десантного Ми-38Т. Этот вертолет способен перевозить до сорока десантников. Глава государства также ознакомился с характеристиками модификаций вертолета "Ансат". Для демонстрации Владимиру Путину в отдельном ангаре был представлен самолет Ту-214, передает "Интерфакс".

В январе 2018 года президент России уже посетил ПАО "Туполев", чтобы понаблюдать за первым полетом стратегического бомбардировщика Ту-160. Это крупнейший боевой самолет в мире, его максимальная скорость достигает 1800 километров в час, а в воздухе он способен провести до 24 часов.